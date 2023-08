Wjechał ładowarką na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle Data publikacji 03.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do niebezpiecznego incydentu z udziałem ładowarki kołowej doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Wiecanowo. Pojazd wolnobieżny wjechał na przejazd kolejowy w momencie, kiedy została włączona sygnalizacja świetlna i zaczynały opadać rogatki. Kierujący utknął na przejeździe, a po chwili nadjechał pociąg. Na szczęście mimo groźnie wyglądającej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania torów kolejowych.

Mogileńscy policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie incydentu, do którego doszło 21 lipca 2023 roku na przejeździe kolejowym w miejscowości Wiecanowo. Na otrzymanym nagraniu widać, jak kierujący ładowarką kołową marki Volvo wjeżdża tyłem na przejazd kolejowy w momencie, kiedy została włączona sygnalizacja świetlna i zaczynały opadać rogatki. Pojazd wolnobieżny utknął między rogatkami, a po chwili nadjechał pociąg. Na szczęście mimo groźnie wyglądającej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń. Karą za tego typu wykroczenia jest mandat w wysokości 2 tysięcy złotych i 15 punktów karnych.

Policjanci mogileńskiej komendy przypominają, że nieostrożny wjazd na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, często nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność i nie wjeżdżał na torowisko, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony, gdy rozpoczęło się opuszczanie zapór lub półzapór, a także gdy po drugiej stronie torowiska nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Piesi także nie mogą wchodzić na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. W trakcie zbliżania się do przejazdu kolejowego należy zawsze zachować szczególną ostrożność, a w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy po prostu zaczekać, gdyż w zderzeniu z pociągiem pojazdy nie mają żadnych szans. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie. Pamiętajmy również, że kierując samochodem musimy zadbać o bezpieczeństwo własne oraz osób, które z nami podróżują. To od kierowcy i tego, czy stosuje się do przepisów drogowych zależy wspólne bezpieczeństwo. Na przejazdach kolejowo-drogowych o tych zasadach należy pamiętać szczególnie.